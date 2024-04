POL-MS: 16-Jährige in Kinderhaus ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - Ein 40-jähriger Speed-Pedelec-Fahrer ist am Montagmorgen (22.04., 07:07 Uhr) bei einem Verkehrsunfall an der Weseler Straße in Höhe der Straße Meerhook schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 40-Jährige die Weseler Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Speed-Pedelec-Fahrer zu ...

mehr