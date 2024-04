Polizei Münster

POL-MS: Pedelec-Fahrer lebensgefährlich verletzt - Unfallaufnahmeteam im Einsatz

Münster (ots)

Ein 40-jähriger Speed-Pedelec-Fahrer ist am Montagmorgen (22.04., 07:07 Uhr) bei einem Verkehrsunfall an der Weseler Straße in Höhe der Straße Meerhook schwer verletzt worden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 40-Jährige die Weseler Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Speed-Pedelec-Fahrer zu Fall und stürzte in einen angrenzenden Straßengraben. Er zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Zur Unfallaufnahme und Rekonstruktion des Unfallhergangs war das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Münster im Einsatz. Die Weseler Straße in Fahrtrichtung Münster musste zeitweise für die Unfallaufnahme gesperrt werden. Um 08:25 Uhr gaben Einsatzkräfte die Fahrbahn wieder frei.

Hinweise zum Unfall nimmt die Polizei Münster unter der Rufnummer 0251 275 0 entgegen.

