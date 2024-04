Polizei Münster

POL-MS: Angestellter verhindert Diebstahl und wird leicht verletzt

Münster (ots)

Ein Angestellter eines Bekleidungsgeschäfts an der Stubengasse hat am Donnerstagabend (19.04., 20:00 Uhr) einen Diebstahl verhindert. Zufällig beobachtete der 39-Jährige auf einer Videokamera im Kassenbereich einen Mann im Verkaufsraum, der sich drei Sweatshirt-Jacken schnappte und damit Richtung Ausgang rannte. Sofort nahm der 39-Jährige die Verfolgung auf. Er stellte den Täter, der die Flucht auf einem Hollandrad fortgesetzt hatte, im Bereich der Windthorststraße. Als er versuchte, den Unbekannten festzuhalten, schlug dieser auf ihn ein. Der Täter konnte sich befreien und seine Flucht fortsetzen. Die Beute ließ der Unbekannte fallen. Der 39-Jährige wurde durch die Schläge leicht verletzt. Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 175 cm groß, 35 Jahre alt und von magerer Statur. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke, er führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Hinweise bitte an die Polizei Münster unter der Rufnummer 0251 275-0.

