POL-AC: Cannabisplantage gefunden

Aachen (ots) - Am vergangenen Samstag (04.05.2024, 23.30 Uhr) hat ein maskierter Täter versucht, einen Kiosk in der Jülicher Straße zu überfallen. Er bedrohte den Inhaber mit einer Waffe und forderte die Herausgabe der Tageseinnahmen. Dem Inhaber des Geschäfts gelang es, den Täter in die Flucht zu schlagen. Er entfernte sich ohne Beute über die Jülicher Straße in unbekannte Richtung. Er wird beschrieben als männlich, auffällig klein, schmale Statur, bekleidet mit ...

mehr