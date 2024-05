Polizei Aachen

POL-AC: Versuchter Raub auf Kiosk

Aachen (ots)

Am vergangenen Samstag (04.05.2024, 23.30 Uhr) hat ein maskierter Täter versucht, einen Kiosk in der Jülicher Straße zu überfallen. Er bedrohte den Inhaber mit einer Waffe und forderte die Herausgabe der Tageseinnahmen. Dem Inhaber des Geschäfts gelang es, den Täter in die Flucht zu schlagen. Er entfernte sich ohne Beute über die Jülicher Straße in unbekannte Richtung. Er wird beschrieben als männlich, auffällig klein, schmale Statur, bekleidet mit einem schwarzen Oberteil und einer grauen Jogginghose. Eine Fahndung, bei der auch ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera eingesetzt wurde, verlief ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Täter oder dessen Fluchtrichtung machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0241/9577-31501 oder 0241/9577-34210 (außerhalb der Bürozeiten) zu melden. Insbesondere werden drei Zeugen gesucht, die den Tatverdächtigen unmittelbar vor der Tat auf einem angrenzenden Parkplatz gesehen haben. (am)

