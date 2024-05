Polizei Aachen

POL-AC: Versteigerung bei der Polizei Aachen: E-Bikes, E-Scooter und Fahrräder kommen unter den Hammer

Aachen (ots)

Am letzten Freitag im Mai (31.5.24) findet im Aachener Polizeipräsidium an der Trierer Straße wieder eine Versteigerung von Zweirädern statt: Darunter sind E-Bikes, E-Roller, Fahrräder, Kleinkrafträder und ähnliche Fahrzeuge. Um 9.30 Uhr geht es los. Eine halbe Stunde vorher kann man sich die Zweiräder bereits ansehen. Abgegeben werden sie "gekauft wie gesehen". Es wird nur Barzahlung akzeptiert. Der Versteigerungsort ist vor dem Lieferanteneingang, der sich an der Trierer Straße befindet.

Bitte unbedingt beachten: Es gibt keine Parkmöglichkeiten auf dem Gelände des Präsidiums. Bringen Sie einen gültigen Personalausweis oder Reisepass mit. Die ersteigerten Fahrzeuge müssen sofort nach der Versteigerung mitgenommen werden. (sk)

