Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Unfallflucht in der Weststraße

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro ist die Bilanz einer Unfallflucht, die sich am Montag (05.08.2024) zwischen 10.00 Uhr und kurz nach 17.00 Uhr in der Weststraße in Großsachsenheim ereignete. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker streifte einen Seat Cupra, der kurz vor der Einmündung zur Querstraße am Fahrbahnrand abgestellt war. Aufgrund der Schadensbildes könnte ein Fahrrad den Sachschaden verursacht haben. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Vaihingen an der Enz zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell