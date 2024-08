Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: erneuter Einbruch in Firmengebäude

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Freitag (02.08.2024), 12:00 Uhr und Montag (05.08.2024), 07:25 Uhr abermals in ein Firmengebäude in der Gustav-Rau-Straße in Bietigheim ein. Unter Krafteinwirkung überwunden die Täter zunächst ein Fenster des Gebäudes um sich Zutritt in die Büroräumlichkeiten zu verschaffen. Hier öffneten sie mittels eines aufgefundenen Tresorschlüssels den Tresor und die darin enthaltenen Kassen. Die Täter entwendeten unter anderem einen mittleren vierstelligen Bargeldbetrag. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Der entstandene Sachschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Bereits am 25.06.2024 ereignete sich ein ähnlicher Fall. Auf die Pressemeldung vom 26.06.2024 (Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5810055) wird verwiesen.

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel.: 07142 405-0 oder E-Mail bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell