POL-WHV: Polizei sucht unbekannte Fahrzeugführerin nach angezeigter Nötigung im Straßenverkehr

Wilhelmshaven (ots)

Sonntagabend erschien eine 38-Jährige in der Wilhelmshavener Dienststelle und zeigte an, dass sie unmittelbar zuvor gegen 20:15 Uhr von einer unbekannten Fahrzeugführerin genötigt worden sei.

Sie habe mit ihrem Pkw die Straße Am Tiefen Fahrwasser in südliche Richtung befahren, in dem sich weiterhin ihr Ehemann und ihre drei Kinder befanden. Auf der Strecke sei sie dann von einem weißen Pkw der Marke Seat mit einem Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Friesland überholt worden. Der Pkw sei dann knapp vor ihr auf ihren Fahrstreifen gewechselt und habe stark abgebremst. Die 38-jährige Fahrzeugführern habe einen Zusammenstoß durch eine ebenfalls starke Bremsung vermeiden können und sei anschließend direkt zur Wilhelmshavener Polizeidienststelle gefahren.

Die unbekannte Fahrzeugführerin, die ihr bis zur Dienststelle gefolgt sei, kann wie folgt beschrieben werden:

- junge Frau - rötlich blondes Haar

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

