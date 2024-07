Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung des Polizeikommissariat Jever vom 19.07. - 21.07.2024

Wilhelmshaven (ots)

Kraftfahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt Am 19.07.2024, gegen 10:35 Uhr, wird in Schortens ein Kraftfahrzeugführer aufgrund eines während der Fahrt genutzten Mobiltelefons kontrolliert. Bei der Kontrolle stellen die Beamten des PK Jever fest, dass die Person augenscheinlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln steht. Die Weiterfahrt wird dem Fahrzeugführer bis zur Wiedererlangung der Fahrtüchtigkeit untersagt und eine Blutprobe zur Feststellung der Rauschmittelbeeinflussung entnommen. Einbrecher in Sande durch Hausbewohner vertrieben Am 19.07.2024, gegen 23:45 Uhr, verschafft sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Haus im Ulmenweg, in Sande. Der durch den Lärm aufgeschreckte Bewohner kann den Einbrecher im Hausflur antreffen, woraufhin dieser die Flucht ergreift. Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Jever unter 04461-74490 in Verbindung zu setzen. Widerstand und Tätlicher Angriff gegen Polizeibeamte, sowie versuchte Gefangenenbefreiung Am 21.07.2024, gegen 04:53 Uhr, wird der Polizei in Jever eine Personengruppe gemeldet, die unter anderem mit einer Schusswaffe hantieren soll. Zu dem Sachverhalt gehen innerhalb kürzester Zeit mehrere Anrufe von besorgten Bürgern ein. Eine der unmittelbar eingesetzten Funkstreifenbesatzungen kann besagte Gruppe am Kirchplatz in Jever antreffen, woraufhin diese versucht, vor den Polizeibeamten zu flüchten. Eine, zur Gruppe gehörende, jugendliche Person kann kurze Zeit später gestellt und unter erheblicher Gegenwehr zu Boden gebracht werden. Als die Polizeibeamten noch versuchen, den Jugendlichen unter Kontrolle zu bringen, kehrt eine heranwachsende Person aus der zuvor festgestellten Gruppe zurück und versucht, die Maßnahmen der Polizeibeamten nicht nur zu stören, sondern auch den Jugendlichen zu befreien. Mit den hinzugezogenen Unterstützungskräften werden beide Personen unter Kontrolle gebracht und der Polizei in Jever zugeführt. Dort leisten beide Personen erneut erheblichen Widerstand. Der Jugendliche versucht unter anderem, zwei Beamten in die Finger zu beißen. Ein Polizeibeamter wird im Rahmen der diversen Widerstandshandlungen leicht verletzt, ist aber weiterhin dienstfähig. Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Jever unter 04461-74490 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell