Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbruch in Fährhaus Brobergen gescheitert, Einbrecher in Buxtehude

Stade (ots)

1. Einbruch in Fährhaus Brobergen gescheitert

In der Zeit von Dienstag, den 23.01., 10:00 h bis Donnerstag, den 25.01., 10:30 h haben Unbekannte versucht, in Brobergen in der Fährstraße mehrere Türen des dortigen Fährhauses aufzubrechen. Zusätzlich wurde dann noch ein Fenster eingeschlagen, ein Einstieg in das Gebäude scheiterte dann aber offenbar. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-606080.

2. Einbrecher in Buxtehude

Am gestrigen Donnerstag gegen 19:40 h haben sich bisher unbekannte Täter mit einer Leiter eines Nachbarhauses auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Jahnstraße begeben und dort dann ein Fenster beschädigt. Anschließend, möglicherweise nach sie die Hausbewohnerin bemerkt hatten, ließen der oder die Täter von der Tat ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

In der Findorffstraße sind vermutlich dieselben Täter zwischen 12:20 h und 21:40 h auf das Grundstück eines dortigen Hauses gelangt und haben bei der Erdgeschoßwohnung ein Fenster aufgebrochen. So konnten der oder die Einbrecher dann einsteigen und mehrere Räume nach brauchbarem Diebesgut durchsuchen. Mit einer geringen Menge Bargeld als Beute flüchteten der oder die Unbekannten anschließend unbemerkt.

Hinweise in diesen beiden Fällen bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell