POL-WHV: Pressemeldung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland vom 19.07. - 21.07.2024

Brand in einem Mehrfamilienhaus Am 20.07.2024, um 12:20 Uhr, rückte die Berufsfeuerwehr Wilhelmshaven zu einem gemeldeten Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Rheinstraße aus. Vor Ort wurde festgestellt, dass im Hausflur des Hauses Gartenmöbel aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten waren. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde ein Bewohner leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Es entsteht kein nennenswerter Gebäudeschaden und nach Abschluss aller Arbeiten konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

