Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in der Holtermannstraße in Wilhelmshaven - Hinweise zu dem unbekannten Verursacher an die Polizei

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag ereignete sich im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr in der Holtermannstraße in Höhe der Hausnummer 17 ein Verkehrsunfall, bei dem ein schwarzer Pkw der Marke Seat beschädigt wurde. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich, ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell