Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Werkzeugdiebstahl aus einem Transporter - Polizei Jever sucht Zeugen

Jever (ots)

In der Nacht von dem 17.07. auf den 18.07.2024 kam es in der Elbestraße in Schortens zu einem Diebstahl von Werkzeugen aus einem Transporter.

Das Firmenfahrzeug einer Handwerksfirma wurde von den Tätern auf unbekannte Art und Weise geöffnet, die mehrere elektrische Werkzeuge entwendeten.

Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Jever unter 04461-74490 in Verbindung zu setzen.

