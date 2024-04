Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Scheibe während der Fahrt eingeschlagen

Asbach (ots)

Am Freitagmittag kam es in einem Bus der Linie 539 zwischen Neustadt/Wied und Oberpleis zu einer Sachbeschädigung während der Busfahrt. Aufgrund der Beschädigung ist davon auszugehen, dass bislang unbekannte Fahrgäste im hinteren Bereich des Busses eine Scheibe einschlugen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell