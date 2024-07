POL-WHV: Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen in Bockhorn

Wilhelmshaven (ots) - Am 18.07.22024 erhielt die Polizei um 00:12 Uhr Kenntnis von einem Dachgeschossbrand in der tom-brok-Straße in einem dortigen Mehrparteienhaus. Vor Ort konnte eine Rauchentwicklung äußerlich festgestellt werden. Die Feuerwehr Wilhelmshaven nahm die Löscharbeiten vor. Die Bewohner des ...

mehr