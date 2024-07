Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei führt Ermittlungen wegen Diebstahls und des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

In der vergangenen Woche meldete sich am Donnerstag, den 11.07.2024, gegen 14:20 Uhr eine Wilhelmshavenerin bei der Polizei und teilte folgenden Sachverhalt mit, der sich im Altengrodener Weg zugetragen haben soll. Die Zeugin schilderte, dass sie gemeinsam mit einer Bekannten auf einer Bank auf dem Hof des dortigen Reitstalls gesessen habe, als ihnen ein lautstark schreiender Fahrradfahrer aufgefallen sei. Der Mann habe einen Gegenstand mehrfach auf den Boden geworfen und sei anschließend mit dem Fahrrad in Richtung Altengrodener Weg/Fachhochschule weggefahren. Die Zeuginnen stellten fest, dass es sich bei dem Gegenstand um ein weiß braunes Huhn handelte, das vor Ort verendete. Wie sich im Nachgang herausstellte, fehlt das Huhn im Tierbestand des Fördervereins Altengroden, der in der Ubbostraße ansässig ist. Die Zeuginnen beschrieben den Mann wie folgt: - männlich - Ca. 25 Jahre - Kurzes blondes Haar - Schlank - Etwa 1,85 m groß - Kurze Hose - Helles T-Shirt - Dunkles Fahrrad (eventuell Mountainbike) - Sprache: Fremdsprache, vermutlich der slawischen Sprachfamilie zugehörig Im Rahmen der Ermittlungen wendet sich die Polizei mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung: Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

