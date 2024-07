Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Glück im Unglück - Wilhelmshavener verliert Geldbörse auf Parkplatz in Frankreich, die kurze Zeit später durch weitere Reisende aufgefunden wurde - Aushändigung erfolgt

Wilhelmshaven (ots)

Am heutigen Morgen klingelte gegen 05:58 Uhr das Telefon in der Einsatzleitstelle der Polizei in Wilhelmshaven. Am anderen Ende der Leitung vernahm der Polizeibeamte die Stimme einer Frau, die völlig aufgelöst war. Sie erzählte, dass sie mit ihrem Mann auf dem Weg nach Spanien sei. Bei einem der zwei Fahrerwechsel auf einem Parkplatz in Frankreich sei ihrem Mann die Geldbörse aus der Tasche gefallen. Man habe bereits die Giro- und Kreditkarten sperren lassen und wolle nun eine Verlustanzeige bei der Polizei wegen der fehlenden Dokumente erstatten. Nachdem alle Fakten geklärt waren wurde das Telefonat beendet. Gegen 09:30 Uhr meldete sich eine Frau telefonisch bei der hiesigen Dienststelle und erklärte, dass ihre Eltern mit dem Wohnmobil in Richtung Spanien unterwegs seien und in Frankreich auf einem Parkplatz die Geldbörse eines Mannes aus Wilhelmshaven gefunden hätten. Während des Telefonates konnte bereits festgestellt werden, dass es sich um den Verlierer aus dem frühmorgendlichen Gespräch handelte. Durch die Weitergabe der Handynummer konnte der Kontakt zwischen Finder und Verlierer vermittelt werden. Eine Stunde später meldete sich die Dame erneut. Ihre Eltern hätten sich mit dem Ehepaar getroffen und die Geldbörse sei nun wieder in den Händen des rechtmäßigen Eigentümers. Effektiv sei man nur ca. 20 Minuten voneinander entfernt gewesen.

