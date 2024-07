Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in der Freiligrathstraße - Zeugin kann Angaben zu dem Verursacher mitteilen - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag erhielt die Polizei gegen 22:15 Uhr Kenntnis von einer Verkehrsunfallflucht, die sich auf einem Parkplatz in der Freiligrathstraße in Höhe der Hausnummer 298 ereignet haben soll. Die Geschädigte sei durch eine Zeugin auf den Vorfall hingewiesen worden, als diese zu ihrem Pkw zurückgekehrt sei. Die Zeugin habe nach eigenen Angaben einen Knall gehört und bei dem Blick aus dem Wohnungsfenster einen Mann neben einem silbernen Kleinwagen gesehen, der sich seinen Pkw und den der Geschädigten angeschaut habe. Anschließend sei er in seinen Pkw gestiegen und habe sich in unbekannte Richtung entfernt.

Laut Zeugin kann die Person wie folgt beschrieben werden:

- ca. 35 Jahre - kleine Körperstatur - dunkle wuschelige Haare - große Nase - mit Warnweste bekleidet

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell