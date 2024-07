POL-WHV: Einbruch in Einfamilienhaus in der Vareler Straße - Polizei sucht Zeugen

Varel (ots) - Am Sonntag befuhr eine 38-jährige Frau aus Varel gegen 22:10 Uhr aus Varel in ihrem PKW der Marke VW Golf die Oldenburger Straße in Richtung stadtauswärts. Im Einmündungsbereich Büppeler Weg kam sie mit ihrem PKW in den Gegenverkehr und erfasste hier einen 51-Jährigen aus Varel auf seinem Pedelec. Der 51-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und zog ...

mehr