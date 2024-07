POL-WHV: Verkehrsunfall in Varel - 51-jähriger Fahrer eines Pedelec wird schwer verletzt

Wilhelmshaven (ots) - Ein unbekannter Täter brach am Montag, dem 15.07.2024, gegen 00:25 Uhr in die Räumlichkeiten eines Restaurants in der Jadeallee in Wilhelmshaven ein, durchsuchte die Räumlichkeiten und verließ den Tatort ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in ...

mehr