Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Betrunkener Fahrradfahrer verursacht Verkehrsunfall und beleidigt Polizeibeamten - Blutprobe angeordnet

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Lessingstraße

02.10.2023, 22.10 Uhr

Ein alkoholisierter 39 Jahre alter Fahrradfahrer verursachte am Montagabend in der Lessingstraße in Wolfsburg einen Verkehrsunfall. Bei der Unfallaufnahme beleidigte er einen der eingesetzten Beamten.

Der 39-Jährige befuhr am späten Montagabend mit seinem Fahrrad den Radweg der Lessingstraße in südliche Richtung, als er plötzlich von dem Radweg abkam und wenige Meter weiter in einen geparkten Audi fuhr. Der Radfahrer wollte zunächst weitergehen, wurde dann jedoch von einem Zeugen angesprochen. Bei Eintreffen der in der Zwischenzeit verständigten Polizeibeamten, stellte diese eine erhebliche Alkoholbeeinträchtigung des Zweirad-Fahrers fest. Ein freiwillig durchgeführter Alco-Test ergab einen Promille-Wert von 2,23. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Noch während der Kontrolle beleidigte der 39-Jährige einen der eingesetzten Beamten. Da sich der Radfahrer zudem sehr aggressiv verhielt mussten ihm während der Fahrt zum Klinikum Handfesseln angelegt werden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell