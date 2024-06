Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflüchtiger wird gesucht

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Stadtroda: In der Straße des Friedens wurde am Donnerstag in der Zeit zwischen 10:00 und 11:00 Uhr ein geparkter Transporter beschädigt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte beim Vorbeifahren den am Straßenrand abgestellten Renault und fuhr weiter ohne den Schaden zu melden. Die Polizei Saale-Holzland bittet Zeugen um Hinweise. Wer den Unfall beobachtet hat oder andere Hinweise zum Unfallflüchtigen geben kann, wird gebeten, sich bei der Dienststelle zu melden. Die Polizeidienststelle des Saale-Holzland-Kreises hat eine neue öffentliche Einwahl, unter der die Kolleginnen und Kollegen ihre Hinweise dankend entgegennehmen: 0361 5743-56100. Die bereits bekannte E-Mail Adresse pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de ist weiterhin aktuell.

