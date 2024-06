Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Moped ohne Zulassung

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Dornburg-Camburg: Die Beamten der Polizeiinspektion Saale-Holzland führten am Donnerstagabend mehrere Verkehrskontrollen durch. Dabei wurde ein 41-Jähriger mit einem Moped am Markt in Dornburg kontrolliert. Schnell stellte sich heraus, dass kein Versicherungsschutz für das Fahrzeug besteht, sodass die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt worden ist.

