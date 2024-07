Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Dachgeschossbrand in der tom-Brok-Straße - Keine Verletzten - Ermittlungen dauern an - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am 18.07.22024 erhielt die Polizei um 00:12 Uhr Kenntnis von einem Dachgeschossbrand in der tom-brok-Straße in einem dortigen Mehrparteienhaus.

Vor Ort konnte eine Rauchentwicklung äußerlich festgestellt werden. Die Feuerwehr Wilhelmshaven nahm die Löscharbeiten vor. Die Bewohner des betroffenen Hauses sowie der direkt angrenzenden Gebäude verließen in diesem Zeitraum die Räumlichkeiten. Verletzt wurde niemand. Am Gebäude entsteht leichter Schaden.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der Brand aus bislang ungeklärter Ursache in dem Bereich des Trockenbodens ausbrach.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell