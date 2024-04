Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): In Restaurant eingebrochen

In der Nacht zum Dienstag ist in ein Restaurant in der Max-Eyth-Straße in Bad Urach eingebrochen worden. Vermutlich in den frühen Morgenstunden gelangte ein bislang unbekannter Täter über ein Küchenfenster ins Innere der Gaststätte und entwendete Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Der Polizeiposten Bad Urach überprüft derzeit, ob ein Tatzusammenhang zu weiteren Einbrüchen in eine Gaststätte an Ostern in der Wilhelmstraße beziehungsweise ein Hotel in der Straße Bei den Thermen ebenfalls in der Nacht zum Dienstag besteht (siehe hierzu die Pressemitteilung vom 02.04.2024/11.49 Uhr). (ms)

Weilheim (ES): Einbruch in Kindergarten

In einen Kindergarten in der Weilheimer Egelsbergstraße ist über Ostern eingebrochen worden. In der Zeit von Donnerstag, 18 Uhr, bis Dienstag, 9.30 Uhr, hebelte ein bislang unbekannter Täter die Terrassentür auf. Ein nahegelegenes Fenster hatte dem Einbrecher standgehalten. Ob der Unbekannte in den Kindergarten eindrang, ist bislang unbekannt. Ersten Ermittlungen nach schien alles unberührt geblieben zu sein. Über ein mögliches Diebesgut liegen ebenfalls noch keine Erkenntnisse vor. Es entstand jedoch erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Der Polizeiposten Weilheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Großbettlingen (ES): In Kindertagesstätte eingebrochen

In eine Kindertagesstätte in der Scheidwasenstraße ist über Ostern eingebrochen worden. Zwischen Donnerstag, 14 Uhr, und Dienstag, sieben Uhr, hebelte der Unbekannte ein Fenster der Einrichtung auf und gelangte so ins Innere. Dort stieß er auf einen geringen Bargeldbetrag, den er mitgehen ließ. Der Polizeiposten Rossdorf ermittelt. (rd)

Albstadt (ZAK): Mit Gegenverkehr kollidiert

Nach ersten Erkenntnissen unverletzt geblieben sind die Beteiligten eines Verkehrsunfalls am Dienstagmittag auf der Konrad-Adenauer-Straße in Truchtelfingen. Kurz vor 13.30 Uhr war eine 40-Jährige mit ihrem Peugeot auf der Straße von Ebingen herkommend in Richtung Onstmettingen unterwegs. Aufgrund gesundheitlicher Probleme der Fahrerin zog ihr 53-jähriger Beifahrer die Handbremse des Wagens, worauf dieser in einer leichten Linkskurve in der Ortsmitte auf die Gegenfahrspur geriet. Eine entgegenkommende, 70 Jahre alte Seat-Lenkerin versuchte daraufhin noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand, jedoch wurde die Peugeot-Lenkerin vorsorglich zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 42.000 Euro. (rd)

