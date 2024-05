Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Anzeigen im Fitnessstudio

Einbruchsversuche

Diebstahl aus PKW

Iserlohn (ots)

Streit beim Sport

In einem Fitnessstudio an der Seilerseestraße kam es am Mittwoch gegen 20:30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 20 Jahre und einem 32 Jahre alten Iserlohner. Es ging hierbei um die Nutzung eines Sportgerätes. Im Zuge des verbalen Streits schubste der 32 - Jährige den 20 - Jährigen zu Boden und sprach eine Drohung aus. Nach Eintreffen der Polizei konnten die Gemüter besänftigt werden und man ging sich aus dem Weg. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung wurde dennoch eingeleitet. Während die Beamten vor Ort waren, kam es zu einer weiteren Auseinandersetzung im Studio zwischen zwei anderen Iserlohnern, 17 und 18 Jahre alt. Sie schlugen sich gegenseitig nach einem persönlichen Streit und wurden durch die Polizei getrennt. Gegen beide wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Einbruchsversuche

An der Baarstraße versuchten Unbekannte am Mittwoch zwischen 12 und 21 Uhr mehrere Kellerräume und Dachbodenräume in einem Mehrfamilienhaus aufzubrechen, was jedoch misslang. Die Polizei bittet um Hinweise.

Radio gestohlen

Zwischen Samstagmittag und Mittwochmorgen wurde an der Holbeinstraße die Scheibe eines PKW eingeschlagen. Unbekannte demontierten das Radio und entwendeten dieses. Die Polizei Iserlohn nimmt Hinweise zum Geschehen entgegen. (lubo)

