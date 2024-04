Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mit Metallstange attackiert

Korntal-Münchingen (ots)

Zwei 14 und 17 Jahre alte Jugendliche haben sich am gestrigen Montagmorgen (29.04.2024) gegenseitig am Bahnhof Korntal, unter anderem mit einer Eisenstange, attackiert. Die beiden deutschen Staatsangehörigen sollen sich gegen 10:35 Uhr am Bahnsteig 2/3 des Korntaler Bahnhofes gegenseitig körperlich attackiert haben, wobei hierbei auch mindestens von einem der beiden Jugendlichen eine Eisenstange als Waffe eingesetzt wurde. Hintergrund dieser Auseinandersetzung ist bisherigen Informationen zufolge eine schon länger andauernde Streitigkeit zwischen den beiden Personen. Mehrere von einer Zeugin alarmierte Einsatzkräfte konnten den 14-Jährigen, welcher keine weitere medizinische Versorgung benötigte, kurze Zeit später noch vor Ort antreffen und im Anschluss in eine Jugendeinrichtung verbringen. Der 17 Jahre alte Jugendliche war noch vor dem Eintreffen der Streifen mit einer S-Bahn geflohen. In dem vorliegenden Fall ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

