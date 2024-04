Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Bundespolizei sucht Zeugen und Geschädigte: Auseinandersetzung und Sachbeschädigung am Hauptbahnhof

Stuttgart (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung, Beleidigung sowie Sachbeschädigung durch einen 23-jährigen Mann ist es in der Nacht zum Samstag (27.04.2024) am Stuttgarter Hauptbahnhof gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 23-Jährige gegen 01:45 Uhr im Personentunnel zunächst in verbale Streitigkeiten mit einem Unbekannten geraten sein. In Folge dessen kam es laut eines Zeugen zu einer wechselseitigen Körperverletzung am Bahnsteig 9/10. Kurz darauf soll der 23-jährige deutsche Staatsangehörige eine Glasscheibe einer Bäckerei beschädigt haben, bevor er von zwei Mitarbeitern der Deutschen Bahn angetroffen und bis zum Eintreffen alarmierter Bundespolizisten festgehalten wurde. Hierbei biss der mit 1,7 Promille alkoholisierte Mann einem Mitarbeiter in die Hand und beleidigte und bedrohte diese. Die Ermittlungen zu dem Sachverhalt dauern an. Zeugen und/oder Geschädigte, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei Stuttgart unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

