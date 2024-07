Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Räucherkerze sorgt für Feuerwehreinsatz

Rottleben (ots)

Um es sich in einer Wohnung gemütlich zu machen entzündete ein Mann in der Neuen Straße eine Räucherkerze und verließ die Wohnung. Nach einiger Zeit löste der Rauchmelder aufgrund der qualmenden Kerze aus. Ein Nachbar informierte hierüber, in der Annahme, dass ein Wohnungsbrand aufgrund des akustischen Signals vorliegen könnte, die Feuerwehr. Diese öffneten die Wohnungstür und stellten die Räucherkerze, von der keinerlei Gefahr ausging, fest.

