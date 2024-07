Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gespannfahrer versucht die Dunkelheit auszunutzen

Gundersleben (ots)

Im Schutz der Dunkelheit befuhr der Fahrer eines Pkw-Wohnanhänger-Gespanns von Sondershausen in Richtung Ebeleben. Auf der Bundesstraße 4 bei Sondershausen wurde eine Autofahrerin am Dienstag gegen 01.30 Uhr auf das Gespann aufmerksam und informierte die Polizei, dass der Fahrer sehr unsicher unterwegs war. Bei Gundersleben trafen die Beamten den 80-Jährigen an und kontrollierten ihn und das Fahrzeuggespann. Hierbei wurde festgestellt, dass der Wohnanhänger weder verkehrssicher, noch zugelassen war. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser ließen den Anhänger, der einen platten Reifen hatte, abstellen und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell