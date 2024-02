Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Brand eines PKW

Bild-Infos

Download

Dresden (ots)

Wann: 13. Februar 2024 21:52 - 23:01 Uhr Wo: Rethelstraße/Übigau

In unmittelbarer Nähe zum Schloss Übigau war aus noch zu ermittelnder Ursache ein PKW VW Golf in Brand geraten. Das Fahrzeug war ohne amtliche Kennzeichen abgestellt worden und die Flammen hatten sich bei Eintreffen der Feuerwehr bereits in den Fahrgastraum ausgebreitet. Mit zwei Strahlrohren nahmen mehrere Trupps unter Atemschutz die Brandbekämpfung auf. Dabei kam auch Schaummittel zum Einsatz. Ein Übergreifen auf die Fassade des Gebäudes, neben dem der PKW stand, war erfolgreich. Ein weiterer abgestellter PKW VW wurde durch die starke Wärmestrahlung ebenfalls beschädigt. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren 16 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Übigau. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell