Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl eines Leichtkraftrades in Schöndorf

Schöndorf

Vermutlich in der Nacht zum Sonntag, 07.01.24, wurde von einem Privatgrundstück in der Hauptstr. in Schöndorf ein Leichtkraftrad der Marke Aprilia entwendet. Das Leichtkraftrad stand auf einer Wiese neben einer Kapelle und hat eine schwarz-rote Farbe. Am Sonntagmorgen, gegen 04.00 Uhr, wurde nach Zeugenangaben ein weißer Transporter in Tatortnähe gesehen. Ob dieser mit der Tat in Verbindung steht, ist derzeit noch ungeklärt.

Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Hermeskeil, Tel. 06503/9151-0 oder per E-Mail an pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de.

