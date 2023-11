BPOL-BadBentheim: Per Haftbefehl gesucht / Mann muss ins Gefängnis

Oldenburg (ots) - Am Sonntagabend überprüften Bundespolizisten im Umfeld des Hauptbahnhof Oldenburg einen 41-jährigen Mann. Dieser führte eine Vielfalt an Drogen mit sich. Die Beamten hatten den Mann gegen 18:15 Uhr kontrolliert. Bei der Durchsuchung des 41-Jährigen fanden die Beamten neben 26 Gramm Marihuana auch Kleinstmengen an Heroin, Kokain und Crack, die alle in einzelne Konsumeinheiten aufgeteilt waren. ...

