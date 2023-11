Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Mit buntem Mix an Drogen erwischt

Oldenburg (ots)

Am Sonntagabend überprüften Bundespolizisten im Umfeld des Hauptbahnhof Oldenburg einen 41-jährigen Mann. Dieser führte eine Vielfalt an Drogen mit sich.

Die Beamten hatten den Mann gegen 18:15 Uhr kontrolliert. Bei der Durchsuchung des 41-Jährigen fanden die Beamten neben 26 Gramm Marihuana auch Kleinstmengen an Heroin, Kokain und Crack, die alle in einzelne Konsumeinheiten aufgeteilt waren. Außerdem wurden fast 1.000 Euro in bar bei dem Mann gefunden.

Die Bundespolizisten nahmen dem 41-jährigen Deutschen die Drogen ab und stellten diese sicher. Zur Sicherung des Strafverfahrens wurde eine Sicherheitsleistung von 800 Euro erhoben.

Die Beamten leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

