Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Reizende Flüssigkeit ins Auge gespritzt: Polizei ermittelt nach Vorfall in Bremerhaven-Geestemünde

Bremerhaven (ots)

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung, die sich am gestrigen Mittwochabend, 19. Juni, gegen 19.15 Uhr in Bremerhaven-Geestemünde ereignet haben soll. Ein Anwohner der Hartwigstraße hatte den Notruf gewählt, nachdem ihm eine bislang unbekannte Flüssigkeit ins Auge gesprüht worden war. Als die Polizeibeamten kurz danach vor Ort eintrafen, kümmerte sich eine Rettungswagenbesatzung bereits um die tränenden Augen des 64-Jährigen. Ersten Erkenntnissen zufolge habe sich der Mann auf seinem Balkon im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses befunden, als zwei junge Männer an dem Balkon vorbeiliefen. Als der Bewohner den Personen hinterherblickte, sei er von einer Flüssigkeit getroffen worden, welche sofort ein Brennen im Auge verursacht habe. Das Opfer vermutet, dass die jungen Männer ihm die Flüssigkeit ins Gesicht gespritzt haben. Er beschrieb sie als ca. 16 bis 18 Jahre alt, schlank, dunkelhaarig und ca. 1,65 bis 1,75 Meter groß. Einer der Männer habe einen Rucksack mit sich geführt. Die Polizei (Telefon: 0471/953-3321) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

