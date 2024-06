Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: In den Gegenverkehr geraten: Verkehrsunfall auf der Weserstraße

Bremerhaven (ots)

Eine 87-jährige Autofahrerin ist am gestrigen Mittwochvormittag, 19. Juni, mit ihrem Mercedes im Bremerhavener Stadtteil Wulsdorf in den Gegenverkehr geraten und hier mit dem Fahrzeug eines 83 Jahre alten Mannes kollidiert.

Der 83-Jährige war mit seinem VW gegen 10.40 Uhr auf der Weserstraße in Richtung Norden unterwegs. Völlig unerwartet tauchte plötzlich vor ihm das Auto der 87-Jährigen auf. Beide Fahrzeuge kollidierten frontal miteinander. Ersten Erkenntnissen zufolge war die Mercedesfahrerin von der Hoebelstraße nach rechts auf die Weserstraße abgebogen und hierbei in den Gegenverkehr geraten. Die Unfallverursacherin wie auch der 83-jährige VW-Fahrer und sein 85-jähriger Beifahrer kamen offenbar mit leichteren Verletzungen davon. Sie wurden durch Rettungskräfte der Feuerwehr Bremerhaven noch am Unfallort erstversorgt und für weitere Behandlungen in Bremerhavener Krankenhäuser gebracht. Die Weserstraße musste im Bereich der Hoebelstraße, Fahrtrichtung Norden, für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

Die Polizei Bremerhaven hat die Ermittlungen zu den Umständen des Unfalls aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang Personen, die den Unfallhergang detailliert beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 0471/953-3321 zu melden.

