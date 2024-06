POL-Bremerhaven: Urlaubszeit beginnt: So schützen Sie Ihr Zuhause vor Einbrechern

Bremerhaven (ots) - Die Polizei Bremerhaven ermittelt in einem vollendeten Tötungsdelikt. Ein 27-jähriger Mann steht in dringendem Tatverdacht, am Donnerstag, 13. Juni, einen 50-Jährigen in Bremerhaven-Geestemünde getötet zu haben. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte es in der Nacht zu Donnerstag Streitigkeiten in der Wohnung des Getöteten gegeben. Am ...

