POL-OG: Muggensturm - Geschlagen

Achern (ots) - Eine leicht verletzte Radfahrerin war nach einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in der Güterhallenstraße zu beklagen. Eine 22-jährige Autofahrerin soll nach ersten Erkenntnissen kurz vor 16.30 von einem Parkplatz aus auf die Straße eingekehrt sein und kollidierte hierbei mit der Zweiradlenkerin. Letztere wurde durch hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht.

