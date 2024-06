POL-OG: Achern - Unfallverursacher gesucht

Kehl (ots) - Nach jetzigen Erkenntnissen rief eine Bedrohung gegenüber zwei Schülerinnen am Mittwochvormittag, ein Großaufgebot an Einsatzkräften in Kehl auf dem Plan. Gegen 11 Uhr soll ein 23-Jähriger zwei Schülerinnen an einer Wendeplatte in der Karlstraße bedroht haben. Die Schülerinnen wurde von dem Mann aggressiv angegangen. Dabei soll es auch zu Körperverletzungen und dem Zeigen einer Waffe gekommen sein. ...

