Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Einsatzlage an Schule - 3. Nachtragsmeldung

Kehl (ots)

Nach jetzigen Erkenntnissen rief eine Bedrohung gegenüber zwei Schülerinnen am Mittwochvormittag, ein Großaufgebot an Einsatzkräften in Kehl auf dem Plan. Gegen 11 Uhr soll ein 23-Jähriger zwei Schülerinnen an einer Wendeplatte in der Karlstraße bedroht haben. Die Schülerinnen wurde von dem Mann aggressiv angegangen. Dabei soll es auch zu Körperverletzungen und dem Zeigen einer Waffe gekommen sein. Die beiden 18- und 22-jährigen Schülerinnen konnten sich in die nahe gelegene Schule zurückziehen und offenbarten sich gegenüber einem Verantwortlichen, während der Verdächtige sich schließlich zu Fuß ebenfalls in den Bereich der Schule begab. Aufgrund der unklaren Lage und des unbekannten Aufenthalts des mutmaßlich, bewaffneten Flüchtenden, wurden mehrere Polizeistreifen in den Bereich der Karlstraße verlegt, um nach dem Tatverdächtigen zu fahnden. Eine Streifenbesatzung konnte gegen 12.15 Uhr den Tatverdächtigen in der Kandelstraße feststellen und vorläufig festnehmen. Die vermeintliche Tatwaffe, eine Schreckschusspistole, konnte im Nahbereich aufgefunden werden. Bei der Tat und den umfangreichen polizeilichen Maßnahmen wurden nach bisherigen Erkenntnissen keine weiteren Personen verletzt. Nach der Festnahme des Tatverdächtigen und Ausschluss einer weiter bestehenden Gefahrensituation, konnten alle von den Maßnahmen Betroffenen, die zuvor von Einsatzkräften der Polizei geschützten Gebäude verlassen.

Der Tatverdächtige wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen zum Polizeirevier nach Kehl verbracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum genauen Tathergang aufgenommen.

/vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell