POL-OG: Ringsheim - Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Ringsheim (ots)

Nach einer Unfallflucht am Mittwochmorgen in der Elzstraße, sind die Beamten des Polizeiposten Rust auf der Suche nach dem Verursacher und möglichen Zeugen. Zwischen 9 Uhr und 11 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich durch ein Rangiermanöver, eine Granitstehle und einen daran befestigten Zaun eines dortigen Hotels. Ohne sich um seine Pflichten zu kümmern, suchte der Verantwortlich im Anschluss das Weite. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, wenden sich unter der Telefonnummer 07822 78933-0 an die Ermittler in Rust.

