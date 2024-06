Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Einsatzlage an Schule - Nachtragsmeldung

Kehl (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 11 Uhr, wurde nach ersten Erkenntnissen eine Schülerin in der Karlstraße von einem jungen Mann mutmaßlich mit einer Waffe bedroht. Im Anschluss flüchtete er. Die Polizei fahndete im näheren Umfeld und überprüft dabei auch das nahegelegene Gebäude der Beruflichen Schule hinsichtlich eines möglichen Tatverdächtigen. Gegen 12:15 Uhr konnte ein 23-jähriger Verdächtiger im Bereich 'Kandelstraße' kontrolliert und durch Polizeikräfte widerstandslos vorläufig festgenommen werden. Die Sicherheitsüberprüfungen an der Schule und die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern derzeit noch an. Nach bisherigen Erkenntnissen besteht aktuell keine Gefahr.

