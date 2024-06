POL-OG: Kehl - Einsatzlage an Schule

Rastatt (ots) - Am Mittwochmorgen wurde die Polizei über eine Rauchentwicklung in einem Hotel in der Gerwigstraße informiert. Die anwesenden Hotelgäste wurden von der Feuerwehr evakuiert. Als vermutliche Brandursache konnte ein technischer Defekt an einem elektrischen Werkzeug festgestellt werden, der den bearbeitenden Parkett zum "kogeln" brachte. Der Brandherd konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. ...

mehr