POL-OG: Baden-Baden - Nach Einbruch vorläufig festgenommen

Offenburg (ots) - Das versehentliche Rückwärtsfahren einer Autofahrerin führte am Dienstagnachmittag an einer Ampel in der Englerstraße zu einem Sachschaden von etwa 7.000 Euro. Die Fahrerin des Toyota wartete gegen 17:30 Uhr vor der roten Lichtzeichenanlage, als sie beim Anfahren versehentlich rückwärts auf einen dahinter wartenden Fiat fuhr. Verletzt wurde niemand. /ma Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

