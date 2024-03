POL-HWI: Zeugenaufruf - Raub in der Halloweennacht

Wismar (ots) - In der vergangenen Nacht brachen Unbekannte in ein Bistro in Wismar ein und entwendeten mehrere tausend Euro Bargeld. Zwischen 00:30 Uhr und 07:30 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Bistro im Philosophenweg ein. Im Gebäude brachen sie die Kasse sowie zwei Spielautomaten auf und entwendeten so mehrere tausend Euro Bargeld. Durch die Zerstörungen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 17.000 Euro. Durch den Kriminaldauerdienst ...

