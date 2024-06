Hausach (ots) - Vermutlich war die Verwechslung zwischen Vorwärts- und Rückwärtsgang die Ursache für einen Sachschaden von rund 15.000 Euro. Die Fahrerin eines Hyundai wollte am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr in der Stadionstraße einparken, als es zu der folgenreichen Verwechslung kam. Anstatt in die Parklücke steuerte das Fahrzeug gerade aus durch einen Zaun. Verletzt wurde niemand. /ma Rückfragen bitte an: ...

