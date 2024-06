POL-OG: Hausach - Beim Parken beschädigt

Achern (ots) - Ein schwerverletzter Fußgänger ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag gegen 10:30 Uhr in der Hauptstraße ereignet hat. Der 64-jährige Fahrer eines VW Transporters übersah mutmaßlich beim Abbiegen in den Adlerplatzweg den 62 Jahre alten Fußgänger. Durch den Aufprall und dem nachfolgenden Sturz wurde dieser schwer verletzt und musste zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. /ag ...

