Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Tötungsdelikt in Bremerhaven-Geestemünde - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven ermittelt in einem vollendeten Tötungsdelikt. Ein 27-jähriger Mann steht in dringendem Tatverdacht, am Donnerstag, 13. Juni, einen 50-Jährigen in Bremerhaven-Geestemünde getötet zu haben. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte es in der Nacht zu Donnerstag Streitigkeiten in der Wohnung des Getöteten gegeben. Am Donnerstagnachmittag hatten ein Mitbewohner und der Arbeitgeber des 50-Jährigen dessen Leichnam gefunden und die Polizei alarmiert. Die ersten Ermittlungen vor Ort ergaben den Verdacht eines Tötungsdelikts. Die Polizei leitete die Fahndung nach dem dringend tatverdächtigen 27-Jährigen ein. Am Sonnabend, 15. Juni, nahmen Polizeibeamte den Tatverdächtigen in Bremerhaven-Wulsdorf fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bremen, Zweigstelle Bremerhaven, wurde ein Untersuchungshaftbefehl gegen den 27-Jährigen erwirkt. Der Beschuldigte befindet sich jetzt in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Bremen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell