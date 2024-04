POL-WOB: Unbekannter wirft E-Scooter auf Straße - Polizei sucht unbekannte Zeugin

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Insterburger Straße 25.04.2024, 15.20 Uhr Eine 52-Jährige Wolfsburgerin hat am Donnerstagnachmittag ihre Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Insterburger Straße in Brand gesetzt. Die Mieterin wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Zeugen entdeckten am ...

mehr